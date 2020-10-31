Число погибших при землетрясении в Измире увеличилось до 20

В результате землетрясения в турецкой провинции Измир погибло по меньшей мере 20 человек, почти 800 получили ранения. Об этом сообщили в управлении Турции по чрезвычайным ситуациям.

«В результате землетрясения в Турции число погибших увеличилось до 20, а пострадавших - до 786» - цитирует заявление ведомства агентство ТАСС.

Спасатели уже 10 часов ведут работы по поиску людей под обломками разрушенных зданий – удалось спасти не менее 70 человек

Также сообщается о пострадавших и в других провинциях Турции - Айдыне, Манисе и Балыкесире.