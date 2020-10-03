СМИ: Черногория занимает первое место в Европе по распространению COVID-19

Согласно информации СМИ, Черногория занимает первое место в Европе по распространению коронавируса.

По данным местного портала Vijesti, число зараженных в стране составляет 1 699 на 100 тысяч человек. При этом СМИ, со ссылкой на врача Новицу Вуйошевича, утверждает, что Минздрав страны занижает данные о количестве инфицированных.

По официальным данным Минздрава Черногории, в стране отмечается 11 690 случаев заражения. За последние сутки – 130 новых подтвержденных случаев.

Власти Черногории объявили эпидемию COVID-19 по всей стране в конце июля. В связи с этим для граждан вступили в силу правила, обязывающие носить маску, в том числе на открытом воздухе.