На Урале автомобиль влетел в толпу пешеходов

В субботу, 3 октября, в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали шесть человек и три автомобиля.

Уточняется, что инцидент произошел на перекрестке улиц Победы и Пархоменко. Автомобиль «ВАЗ 1500», проехав на красный сигнал светофора, сначала столкнулся с двумя легковушками, после чего влетел в толпу пешеходов и протаранил «ГАЗель».

«После столкновения автомобиль "ВАЗ" снес ограждение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, а также на автомобиль "ГАЗель", припаркованный на тротуаре», - пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации прокуратуры, виновник аварии - водитель автомобиля ВАЗ - находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате произошедшего травмы получили несколько пешеходов и пассажиры ВАЗ.