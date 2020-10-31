В Татарстане расследуют гибель младенца из-за осложнений при родах

В поселке Кукмор Республики Татарстан новорожденный ребенок скончался из-за осложнений, возникших во время родов. По словам матери – Разимы Шариповой – трагедия произошла из-за того, что врача не оказалось на месте в самый ответственный момент.

Разима поступила в больницу поселка 1 января - на сроке 40 недель. В новогодние праздники, по ее словам, врачей в больнице не оказалось, ее осмотрели акушеры. Доктор появился лишь спустя два дня, уже во время схваток, но потом оставил женщину с акушерами. Роды оказались тяжелыми, вокруг шеи малыша обвилась пуповина, на помощь позвать было некого – кроме уборщицы.

Из-за асфиксии маленький Ризат впал в кому и умер спустя три месяца, не приходя в сознание. По мнению специалистов, предотвратить трагедию можно было, сделав УЗИ, которое показало бы обвитие ребенка пуповиной. Однако врачи больницы были слишком заняты.

По словам главного врача больницы Рамиля Халиева, если врача, ушедшего при рождении Ризата, отстранят, то принимать роды в поселке будет некому.

Следственный комитет Арского района уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В республиканском Минздраве также признали факт нарушения при оказании медицинской помощи и начали проверку.