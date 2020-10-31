Врач объяснила, почему нельзя сдерживать чихание

В настоящее время в связи с распространением COVID-19 чихание и кашель в общественных местах сразу же обращают на себя внимание и встречаются окружающими с опаской и неодобрением. Однако попытки сдержать позывы к подобному очищению организма могут навредить здоровью человека.

Как указала врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа, чихание с кашлем являются защитными механизмами, призванными вывести слизь и микробы. Специалист указала, что сдерживать такие реакции организма нельзя, так как они полезны и удаляют бактерии, вирусы и токсины, однако стоит придерживаться ряда правил ради безопасности людей вокруг.

«На улице мы откашливаемся, когда никого рядом нет. Чихаем в сухие платки», - цитирует Лапу радио Sputnik.

Она рекомендовала также сплевывать влажные выделения при кашле, если таковые появляются, в салфетки, тут же их выбрасывая в место, где никто не сможет случайно натолкнуться на источник инфекции.

Ранее сообщалось, что российские разработчики создали нейросеть, способную по специфическому звуку кашля определить, болен ли человек коронавирусной инфекцией или иным заболеванием дыхательной системы.