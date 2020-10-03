На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

В Камчатском крае тысячи морских животных и несколько чаек были обнаружены мертвыми на берегу у воды. Обитатели вод погибли в результате произошедшего на акватории химического загрязнения.

Отравление фауны на Халактырском пляже произошло после попадания в море фенолов и нефтепродуктов. Об этом говорят пробы, взятые на месте. В настоящее время проводится проверка для выявления источника загрязнения.

О проблемах с водой сообщали местные жители еще в начале текущей недели. Цвет моря, по их наблюдениям, потемнел, при входе в воду появлялся зуд и опухали глаза.

Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Камчатки.

Вице-премьер РФ и полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил принять оперативные меры по борьбе с загрязнением и реализовать максимальные усилия по предотвращению подобных проблем в будущем. Об этом пишут РИА Новости.