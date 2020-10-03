В стране и мире «Халк» разбил звезду Трампа на «Аллее славы» Светлана Головина На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. © Фото: Ringo Chiu, ZUMAPRESS.com, Globallookpress На «Аллее славы» в Голливуде неизвестный мужчина в костюме персонажа вселенной Marvel Халка разбил звезду президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Уточняется, что неизвестный нанес ущерб при помощи кирки. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. По предварительным данным, материальный ущерб превышает 5 тысяч долларов. Сейчас специалисты уже приступили к восстановлению поврежденной звезды, пишет РИА Новости. Звезду, посвященную Трампу, установили на «Аллее славы» в 2007 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика