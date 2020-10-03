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«Халк» разбил звезду Трампа на «Аллее славы»

Светлана Головина
12:47 03.10.2020
На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.
«Халк» разбил звезду Трампа на «Аллее славы»
© Фото: Ringo Chiu, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На «Аллее славы» в Голливуде неизвестный мужчина в костюме персонажа вселенной Marvel Халка разбил звезду президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Уточняется, что неизвестный нанес ущерб при помощи кирки.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

По предварительным данным, материальный ущерб превышает 5 тысяч долларов.

Сейчас специалисты уже приступили к восстановлению поврежденной звезды, пишет РИА Новости.

Звезду, посвященную Трампу, установили на «Аллее славы» в 2007 году.

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