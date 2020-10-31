Опасная тара: в Роскачестве рассказали о вреде питья воды из кулера

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сообщила, что питьевая вода из кулера может быть опасна для здоровья. По ее мнению, перед заполнением новой порцией воды тара и сам кулер должны быть должным образом обеззаражены – в противном случае употребление воды может вызвать проблемы со здоровьем.

Помимо этого, существует вероятность, что поставляемая вода может не соответствовать требованиям по содержанию полезных микроэлементов. На данный момент Роскачество занимается исследованием питьевой воды в различных тарах, включая и бутыли для кулеров. Распоряжение о проверке ведомству выдала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В рамках исследования эксперты проверят продукцию и определят, как часто встречаются фальсифицированные сведения о составе воды, которые способны ввести потребителей в заблуждение. Также Роскачество проверит питьевую воду на наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей заболеваний.