Правительство выделило деньги на выплаты медработникам за борьбу с коронавирусом

Правительство РФ приняло проект распоряжения по выделению средств на выплаты медработникам за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства используют для стимулирующих выплат медикам, которые работают с инфицированными COVID-19 и теми, кто находится в группе риска, а также для повышения качества медицинской помощи.

Ранее правительство продлило выплаты медикам за борьбу с COVID-19. Также на месяц кабмин продлил стимулирующие выплаты социальным работникам. О подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.