СК РФ изъял архив Баталова у супругов Дрожжиной и Цивина

У супругов Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина СК РФ был изъят архив актера Алексея Баталова. Соответствующую информацию сообщил адвокат семьи Баталовых Павел Астахов.

Огромное количество бумаг, упакованных в пять крупных полиэтиленовых пакетов, было изъято у супружеской четы в результате проведенных обысков. По словам защитника, среди найденных документов могут быть обнаружены в том числе и письма Анны Ахматовой, возможность найти которые сейчас активно обсуждается. Кроме того правозащитники нашли в архиве актера ключ с прикрепленной к нему биркой «Ключ от сейфа в квартире Маши Баталовой».

Помимо этого, в ходе следственных действий были найдены иные документы, не относящиеся к Баталову и его семье, которые могут свидетельствовать о причастности супругой к другим эпизодам противоправной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее актрисе Наталье Дрожжиной и юристу Михаилу Цивину были предъявлены обвинения по факту мошенничества с имуществом семьи Алексея Баталова. В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование, изучая все обстоятельства дела.