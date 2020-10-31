Российский ЦПВС провел гуманитарную акцию в Хасеке

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа по оказанию помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в городе Хамо провинции Хасеке. В ходе оказания помощи населению выдано 440 продовольственных наборов.

Также в Центре по примирению сторон сообщили о проведении патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дэй-Эз-Зор. Патрулирование проводили подразделения российской военной полиции.

По данным Центра, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.