Российский ЦПВС провел гуманитарную акцию в Хасеке
Выдачу продовольственных наборов местным жителям провели сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.
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В Сирийской Арабской Республике продолжается работа по оказанию помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в городе Хамо провинции Хасеке. В ходе оказания помощи населению выдано 440 продовольственных наборов.
Также в Центре по примирению сторон сообщили о проведении патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дэй-Эз-Зор. Патрулирование проводили подразделения российской военной полиции.
По данным Центра, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.