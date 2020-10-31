Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера

Анна Берестовая
23:32 31.10.2020
Британский актер ушел из жизни тихо, в окружении близких.
Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера
© Фото: Michal Dolezal, CTK, Globallookpress

Семья Шона Коннери раскрыла общественности, как ушел из жизни актер. Сын знаменитого британца, прославившегося на весь мир ролью агента Джеймса Бонда, рассказал, что тот скончался «тихо во сне».

В последние дни жизни Коннери его окружали близкие, прибывшие на Богамские острова, в город Нассау специально, чтобы проводить его. Об этом сообщает BBC.

По словам биографа актера Нэнси Зельцер, церемония прощания будет проведена лишь для родных и друзей артиста. Позже, после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, состоятся памятные мероприятия для широкого круга людей.

Ранее стало известно, что великий актер, сыгравший за свою жизнь более чем в семидесяти фильмах, ушел из жизни в возрасте 90 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:32 В стране и мире
Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера
21:46 В стране и мире
Проезд по выделенным полосам с 7 ноября закроют для личного транспорта
21:42 В стране и мире
СМИ: задержан ранивший священника в Лионе мужчина
18:31 В стране и мире
Проект: ставший сенатором экс-президент РФ сохранит социальные гарантии
17:17 В стране и мире
Названа валюта для надежного хранения сбережений в ноябре
Популярное
Популярное
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Цифровой след: эксперт рассказал, что Интернет знает о людях
Видео
Улика из прошлого: обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.