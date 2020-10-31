Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера

Семья Шона Коннери раскрыла общественности, как ушел из жизни актер. Сын знаменитого британца, прославившегося на весь мир ролью агента Джеймса Бонда, рассказал, что тот скончался «тихо во сне».

В последние дни жизни Коннери его окружали близкие, прибывшие на Богамские острова, в город Нассау специально, чтобы проводить его. Об этом сообщает BBC.

По словам биографа актера Нэнси Зельцер, церемония прощания будет проведена лишь для родных и друзей артиста. Позже, после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, состоятся памятные мероприятия для широкого круга людей.

Ранее стало известно, что великий актер, сыгравший за свою жизнь более чем в семидесяти фильмах, ушел из жизни в возрасте 90 лет.