За сутки в Москве умерли 52 человека с COVID-19
Общее число умерших в столице составляет 6820.
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По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице России за последние сутки от COVID-19 скончалось 52 пациента. Всего в России за сутки умерло 334 человека.
За прошедший день в стране было выявлено 18 140 случаев заражения. Общее число активных случаев коронавируса на 31 октября составляет 374 712.
По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки в стране выздоровело 14 854 человека. За все время пандемии выявлено 1 618 116 заболевших, 1 215 414 человек выздоровело.