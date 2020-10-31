За сутки в Москве умерли 52 человека с COVID-19

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице России за последние сутки от COVID-19 скончалось 52 пациента. Всего в России за сутки умерло 334 человека.

За прошедший день в стране было выявлено 18 140 случаев заражения. Общее число активных случаев коронавируса на 31 октября составляет 374 712.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки в стране выздоровело 14 854 человека. За все время пандемии выявлено 1 618 116 заболевших, 1 215 414 человек выздоровело.