Кабмин выделит более 16 миллиардов рублей на выплаты за «особо важные работы» для борющихся с COVID-19 медиков

Правительство РФ выделит более 16 миллиардов рублей на выплаты для медработников, выполняющих «особо важные работы» при помощи инфицированным COVID-19.

Также выделено более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты для медицинских работников «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» при борьбе с вирусом. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала «Звезде» о предложении в первую очередь обеспечивать местами в детсадах детей медработников. По ее словам, важно, чтобы медики были спокойны за своих детей.