В SpaceX заявили, что колония на Марсе не будет подчиняться земным законам

Колония на Марсе, которую планирует организовать американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, не будет организовываться в соответствии с какими-либо законами «земных правительств». Вместо этого она будет придерживаться собственных принципов самоуправления.

Сами эти принципы будут устанавливаться тщательно и добросовестно уже в процессе «марсианского урегулирования».

«Стороны признают Марс свободной планетой», - цитирует отчет SpaceX издание Independent .

Ранее в компании SpaceX изменили условия запланированного испытательного полета прототипа космического корабля Starship, разработанного для будущих полетов на Красную планету.