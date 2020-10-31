У Бориса Джонсона забрали вино, икру и «футуристическую игру»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился подаренного ему правительством Венгрии вина, а также икры, оливкового масла, похожей на шахматы «футуристической игры-стратегии», ручки и держателя для нее, шотландского виски, картины и скульптуры.

Все дело в ограничениях для членов британского правительства – им нельзя принимать подарки дороже 140 фунтов стерлингов. Как пишет The Independent, все подарки у Джонсона были конфискованы, а вино, которое успели откупорить, будет утилизировано.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему дарят на день рождения внуки. По словам главы государства, он всегда ждет и радуется поздравлениям от близких людей.