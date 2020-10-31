Заслуженный тренер России Арина Тарасова скончалась в Волгограде

В Волгограде 31 октября ушел из жизни Заслуженный тренер России по акробатике Арина Тарасова.

«Сегодня умерла известная многим в Волгограде тренер Арина Тарасова», - об этом сообщил V1.RU источник в облкомспорта.

Известно, что Арина Моисеевна взрастила большое поколение спортсменов по художественной акробатике. Ее воспитанники принимают участие в известных цирковых представлениях, в том числе Cirque du Solei.

Сообщается, что первые симптомы недомогания Арина Тарасова заметила неделю назад, но за врачебной помощью не обращалась.