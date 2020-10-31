«Лучший Джеймс Бонд»: как прошла карьера Шона Коннери

Шон Коннери считается эталонным Джеймсом Бондом. Интеллигентность актера, помноженная на мужество, покорили аудиторию, а ее женскую часть вовсе свели с ума. Когда после пяти картин на главную роль «Бондианы» пригласили другого исполнителя, фильм провалился - зрители замену Коннери не оценили. Тогда он вернулся. Затем был еще один перерыв, а последний раз Бонда легендарный артист сыграл в пятьдесят три года. И снова - грандиозный успех.

«Лично для меня Шон Коннери определил эту роль. Он - тот человек, с которого я беру пример. Особенно, когда я только начитал сниматься», - отметил актер Дэниел Крейг.

Ставший всемирно популярным после Джеймса Бонда, премию «Оскар» Шон Коннери получил за роль второго плана в криминальной драме «Неприкасаемые». Чтобы сыграть пожилого полицейского, актер прошел курс спецподготовки - научился обращаться с разными видами оружия и досконально изучил тактику сотрудников правопорядка.

За яркую полувековую карьеру артист сыграл более чем в семидесяти фильмах. Однако, можно составить и целый список знаменитых картин, в которых по тем или иным причинам Коннери отказался сняться: «Матрица», продолжение «Индианы Джонса», даже Гэндальфом из «Властелина колец» тоже мог быть Шон Коннери.

«Мне по-прежнему предлагают фильмы. Я по-прежнему такой же избирательный, впрочем, как и всегда. Я всегда решал, что возьму то, что я хотел бы увидеть, но все знают, что не всегда это так работает», - отмечал Коннери.

Зато он принял предложение о сотрудничестве, когда ему позвонили из далекого и загадочного для европейцев Советского Союза. Фильм «Красная палатка» - последняя режиссерская работа великого Михаила Калатозова, создателя «Летят журавли». В картине о спасении итальянских аэронавтов британский актер сыграл полярника Амундсена.

«Шон был, конечно, сразу удивлен, что никто на него не обращает внимания, никто не просит автографа. Шон, который в Америке не может выйти на улицу, здесь жил полностью как нормальный гражданин, никто на него внимания не обращал - и это его нервировало», - отметил директор фильма «Красная палатка» Борис Криштул.

Культура нашей страны всегда была близка Коннери - он любил романы Тургенева и Толстова. В экранизации «Анны Карениной» исполнил роль Вронского.

«Лучший Джеймс Бонд», «самый сексуальный мужчина двадцатого века», «величайший шотландец» - Коннери во главе самых разных рейтингов. О таком родившийся в семье уборщицы и рабочего мог только мечтать. Обладатель главных кинонаград начинал работать молочником, затем служил на флоте, и только потом стал выступать на сцене Эдинбургского театра. Тогда же он увлекся бодибилдингом и даже занял третье место на известном конкурсе культуристов «Мистер Вселенная».

«Он - мой отец, мой наставник, мое вдохновение. Великий человек», - отметил актер Харрисон Форд.

За заслуги в искусстве Коннери посвятила в рыцари королева Великобритании. Последним фильмом сэра Шона стала картина 2003 года «Лига выдающихся джентльменов». Съемки оказались для британской легенды слишком утомительными, а конфликт с режиссером едва не привел к драке прямо на площадке. Через несколько лет Коннери признается, что устал от появлений на публике, и переберется жить на Багамские острова. Вдали от светской жизни артист увлекся гольфом. Коннери, на протяжении десятилетий сводивший женщин с ума, со своей второй супругой прожил в счастливом браке сорок пять лет. Самому же актеру совсем недавно, в августе, исполнилось девяносто.