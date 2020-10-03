В Афганистане при взрыве заминированного автомобиля погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и более 30 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, взрыв произошел днем у резиденции губернатора округа. По словам представителя губернатора, некоторые боевики попытались проникнуть в резиденцию, но были ликвидированы силами безопасности.

Не менее 8 погибших в результате нападения являются мирными жителями. На месте работают специальные службы, сообщается на сайте Tolo News.