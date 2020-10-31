Дом по цене гамбургера: в Италии продают подлежащую ремонту недвижимость

В Италии продадут дома по цене гамбургера / В Италии выставят на продажу дома по цене гамбургера / Дом по цене гамбургера: в Италии продают поврежденную землетрясением недвижимость



Городской совет города Салеми на острове Сицилия выставит на продажу более 30 домов по цене гамбургера - всего за один евро. Предложенные дома нуждаются в ремонте – некоторые из них были повреждены в результате землетрясения 1968 года.

«Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию. Перед запуском мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию» - цитирует слова мэра города Доменико Венути издание The Sun.

Сообщается также, что покупатели должны ежегодно выплачивать страховку на здание в размере 250 евро – до тех пор, пока не завершится ремонт.

Правительство города отмечает, что в Салеми имеется множество ресторанов и кафе, а также достопримечательности – Норманнский замок и несколько музеев. Эти факторы, по мнению городского совета, должны привлечь покупателей.