История морской доблести: в Сирии открыли памятник Федору Ушакову

В сирийском Тартусе открыли памятник прославленному русскому флотоводцу Федору Ушакову. Он начинал свою карьеру мичманом на Балтийском флоте, там же ее и закончил, но уже адмиралом. Его бюст неслучайно установили на единственной заграничной российской базе ВМФ - самые громкие победы Ушаков одержал именно в Черном и Средиземном морях.

Больше 200 лет назад Федор Ушаков совершил свой поход в южное море, одержал победы, не потеряв ни одного корабля, и основал первую российскую военно-морскую базу в Средиземном море. Именно он смог достичь и по сей день непревзойденного результата - 43 морских сражения и ни одного поражения.

Революционную тактику сражений Ушакова стали перенимать адмиралы других великих морских держав прошлого. Простые моряки любили флотоводца за то, что он берег их жизни и свободу. Ни один матрос под его командой не попал в плен. Позже Ушакова причислили к лику святых и начали считать покровителем всех, кто ходит в море под Андреевским флагом.

Открытие памятника является лишним свидетельством того, что российские моряки, так же как и их доблестные предки, закрепились в Средиземном море и продолжат оставаться гарантом мира в этих водах.