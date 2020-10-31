СМИ: задержан ранивший священника в Лионе мужчина

В Лионе правоохранители задержали мужчину, напавшего на священника в местной православной церкви. По данным СМИ, он был вооружен охотничьим ружьем.

Полиция задержала напавшего в третьем округе города в момент, когда он находился в местном кафе. Сообщается, что оружия при нем уже не было. Информацию передает издание LyonMag.

Напомним, мотивы мужчины не определены. Он скрылся сразу же после инцидента. Священник получил тяжелое ранение и госпитализирован.