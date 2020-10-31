«Мы просто пойдем домой»: Трамп заявил об отдыхе после выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему потребуется отдых после окончания предвыборной гонки. Он сказал об этом, выступая на митинге в Пенсильвании.

«Сегодня у нас запланировано три митинга, завтра - пять. В понедельник у нас будет пять или шесть мероприятий. Я даже не знаю, чем мы займемся после этого, полагаю, что мы просто пойдем домой и отдохнем», - приводит РИА Новости слова американского лидера.

Ранее Трамп сделал заявление о будущем американцев в случае победы Джо Байдена - его оппонента на президентских выборах. Как считает действующий президент, при его поражении США окунутся в бездну холода и темноты - лишатся отопления зимой и останутся без электричества.