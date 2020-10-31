Проезд по выделенным полосам с 7 ноября закроют для личного транспорта

Проезд в Москве по выделенным полосам будет запрещен для проезда на частном транспорте. Проезд разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели. Об этом сообщил в своем паблике Дептранс Москвы.

«Демонтаж оставшихся знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября», - передает ведомство.

Сообщается, что штраф за проезд по выделенным полосам будет составлять 3 тысячи рублей.

Новые правила помогут жителям столицы меньше ожидать транспорт на остановке. Теперь общественный транспорт будет ходить без задержек.

Отметим, что из-за активного роста числа зараженных граждане обязаны носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, а также на парковках и в лифтах. Водители и кондукторы будут обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена.