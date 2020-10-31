Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве
Движение в городе было ограничено.
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В Киеве упал строительный кран. В результате чего движение на улице Мишуги было приостановлено.
Сообщается, что на проезжую часть был вылит бетон, а стрела повредила припаркованный автомобиль. Об этом сообщило издание Korrespondent.net.
В КГГА отметили, что на месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.
Ранее в Киеве на Майдане Незалежности водитель иномарки протаранил группу людей. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.