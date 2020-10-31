Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве

В Киеве упал строительный кран. В результате чего движение на улице Мишуги было приостановлено.

Сообщается, что на проезжую часть был вылит бетон, а стрела повредила припаркованный автомобиль. Об этом сообщило издание Korrespondent.net.

В КГГА отметили, что на месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.

Ранее в Киеве на Майдане Незалежности водитель иномарки протаранил группу людей. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.