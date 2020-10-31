В Грузии посоветовали Саакашвили позаботиться о работе на Украине

Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе посоветовал Михаилу Саакашвили позаботиться о сохранении рабочего места на Украине.

«Саакашвили пускай позаботится о своей работе на Украине. По моей информации, его собираются выгнать оттуда», - приводит РИА Новости слова Каладзе.

До этого Саакашвили заявил, что оппозиция якобы победила на проходящих в Грузии парламентских выборах и готова защищать победу. Он также отметил, что снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии.

В субботу, 31 октября, в Грузии открылись избирательные участки для голосования на выборах в парламент. Всего работали более 3,8 тысячи избирательных участков, в том числе свыше 50 за рубежом. Уточняется, что выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших.