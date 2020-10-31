В стране и мире «Человек с огромным чувством юмора»: актриса Рассказова о Филимоновой Кирилл Васин Рассказова отметила, что Филимонову все любили в театре, у нее было много студентов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости Заслуженная артистка РФ, актриса Академического Малого драматического театра - Театра Европы Татьяна Рассказова в разговоре со «Звездой» рассказала, какой запомнилась Галина Филимонова. «Это большая утрата для нашего театра. Она столько лет была на нашей сцене, ее все любили. Замечательная актриса, хороший педагог, студентов у нее было много. Она, к сожалению, болела в последнее время, но была надежда, что это закончится. Она была человеком с огромным чувством юмора, очень жалко», - отметила Рассказова. Сегодня, 31 октября, стало известно, что из жизни ушла известная российскому зрителю по роли в телеспектакле «А зори здесь тихие» актриса Галина Филимонова. С 1974 года она являлась актрисой Малого драматического театра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика