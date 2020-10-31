СМИ: стрелявший в священника в Лионе был вооружен охотничьем ружьем
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
СМИ: стрелявший в священника в Лионе был вооружен охотничьем ружьем.
|
СМИ: стрелявший в священника в Лионе был вооружен охотничьем ружьем
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
СМИ: стрелявший в священника в Лионе был вооружен охотничьем ружьем.
В ДPУГИХ CMИ
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