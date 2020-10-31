В Турции число погибших при землетрясении выросло до 35

На западе Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, восемь в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии», - сказал Коджа журналистам.

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос. Очаг залегал на глубине 10 километров. Его магнитуду власти Турции оценили в 6,6.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 25 человек, получили ранения 804.