В Турции число погибших при землетрясении выросло до 35
Землетрясение произошло в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос.
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Турция, Землетрясение
На западе Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, восемь в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии», - сказал Коджа журналистам.
Мощное землетрясение произошло в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос. Очаг залегал на глубине 10 километров. Его магнитуду власти Турции оценили в 6,6.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 25 человек, получили ранения 804.