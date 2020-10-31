В Совете Федерации предложили в первую очередь обеспечивать местами в детсадах детей медработников
Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала «Звезде» о предложении в первую очередь обеспечивать местами в детсадах детей медработников.
«Это обращение гражданина. Суть обращения состоит в том, чтобы в первую очередь обеспечить местами в детских садах и яслях детей работников медицинской сферы. Особенно в период течения коронавирусной инфекции. Конечно, очень важно, чтобы медработники были спокойны за своих детей. Предложение было, мы над ним работаем. Получили поддержку министерства здравоохранения», - отметила Кусайко.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что федеральные доплаты медицинским сотрудникам, работающими с больными коронавирусом, продлят на 2021 год. О том, что средства на эти цели в Резервном фонде предусмотрены, сообщил на встрече с фракцией «Единая Россия» министр финансов Антон Силуанов, пишет издание.