Проект: ставший сенатором экс-президент РФ сохранит социальные гарантии

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, в который вошли новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ», говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Из нововведений, среди прочего, следует, что ставший сенатором бывший президент РФ сохранит социальные и иные гарантии.

Также членом Совета Федерации нельзя будет стать судимому за особо тяжкие преступления человеку в течение пятнадцати лет после погашения судимости, судимому за тяжкие – в течение десяти лет, за преступления средней тяжести – пяти лет.

Сенаторами пожизненно смогут стать те, кто имеет «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности», а глава субъекта РФ сможет назначить сенатором депутата, избранного не только по партийный спискам, но и по одномандатному округу.