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Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совфеда

Ирина Киселенко
18:10 31.10.2020
Федеральный законопроект предусматривает право главы государства назначить пожизненных сенаторов.
Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совфеда
© Фото: пресс-служба Совета Федерации

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации. Закон предусматривает право главы государства назначать пожизненных сенаторов, а также вводит порядок приобретения данного статуса экс-президентами России. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе в субботу.


«Сегодня в Государственную думу президентом внесен очередной пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений конституции», - сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам председателя, «разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ».

Представители от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и «не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

Ранее глава государства подписал законопроект, запрещающий депутатам всех уровней становиться членами общественных палат. Данные поправки были внесены в статью 7 закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».  

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