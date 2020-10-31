«Ненавидел роль Джеймса Бонда»: кинокритик о Шоне Коннери

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в разговоре со «Звездой» рассказал, каким актером был Шон Коннери.

По его словам, у Шона Коннери поразительная и парадоксальная судьба, в том смысле, что в мировую историю для массового зрителя он вошел в одном образе – в образе Джеймса Бонда.

«Ни один из последующих исполнителей этой роли не достиг и десятой доли популярности Шона Коннери. Вместе с этим, он ненавидел эту роль и стремился уйти от этого образа», - сказал Разлогов.

Он назвал Коннери очень талантливым драматическим актером, который был способен играть разные роли и воплощать разные характеры.

«Помимо драматических ролей, он сыграл и несколько комических персонажей. Он был лицедеем в лучшем смысле этого слова, хотя не всегда показывал эти качества. Кстати, это лицедейство вошло в основу его трактовки Джеймса Бонда: далеко не серьезной, а слегка отвлеченной, которая задала тон последующим исполнителям роли», - резюмировал Разлогов.

Ранее появилась информация о смерти Шона Коннери: он умер в возрасте 90 лет. Актер был наиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он стал первым, кто вывел эту роль на большой экран. Среди других известных фильмов Шона Коннери - «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала».