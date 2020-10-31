Белоруссия приостанавливает въезд для иностранцев с ноября

С 1 ноября Белоруссия временно закрывает границы на въезд для иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданство в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в сообщении ведомства.

Ограничение не коснется авиарейсов в Минск. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.



Известно, что 31 октября 2020 в Белоруссии зафиксировано 98 482 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 983 человека.