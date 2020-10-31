Названа валюта для надежного хранения сбережений в ноябре

В ноябре российский рубль может стать самой крепкой валютой для сбережений. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцев.

Сообщается, что на максимальных уровнях в конце сентября геополитическая риск-премия русской валюты была повышена на 10%.

«В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты», - сообщил аналитик РИА Новости.

Если выбирать из основных мировых валют, то европейская имеет более устойчивые перспективы по сравнению с американской, также инвесторам стоит обратить внимание и на китайский юань, сказал Зельцер.

«При благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2», — сказал он.





Ранее в среду, 28 октября, курс евро повысился от предыдущего значения по отношению к российской валюте на несколько пунктов и достиг в моменте значения в 93,01 рубля.