Неизвестный напал на полицейских в Москве

Сегодня, 31 октября, мужчина нанес несколько ударов сотрудникам полиции в столице. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

«По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанес несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование», - говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Как сообщил источник «Звезды», пострадали два сотрудника полиции.

Отмечается, что нападавший задержан, ему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.