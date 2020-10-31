Умерла актриса Галина Филимонова

Сегодня, 31 октября, стало известно, что из жизни ушла известная российскому зрителю по роли в телеспектакле «А зори здесь тихие» актриса Галина Филимонова.

«Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской», - говорится в сообщении мастерской Юрия Красовского на странице «ВКонтакте».

Заслуженная артистка России Галина Филимонова родилась в 1944 году в Ленинграде. С 1974 года она являлась актрисой Малого драматического театра.