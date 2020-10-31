Группа вооруженных радикалов задержана на белорусско-украинской границе

Группа вооруженных радикалов из четырех человек задержана пограничниками Белоруссии вблизи границы с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Он отметил, что у задержанных обнаружили холодное и огнестрельное оружие с патронами, ручную гранату, форму и военные рюкзаки, палатки, планшеты, GPS-трекеры и камеры, продукты питания, денежные средства и множество других вещей, передает РИА Новости.

Ранее Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке активных протестующих для участия в беспорядках в Белоруссии, которая проходит на территории Польши, Украины, Грузии и стран Балтии. Он добавил, что для раскачивания ситуации в Белоруссии США используют «самые нечистоплотные методы».