В Татарстане задержан отчим подростка, напавшего на отделение полиции

В Татарстане был задержан отчим подростка, совершившего нападение на полицейских. Об этом сообщили издания «Татар-информ» и Kazanfirst.

Задержанным оказался мужчина, который ранее был судим по делу о подрыве газопровода. Преступление было совершенно группой, в составе которого был Замалиев. Их обвинили в диверсии, хранении и изготовлении взрывных устройств в 2001 году.

Нападение произошло 30 октября, в субботу. Участковый полиции заметил у парковки служебного автомобиля на территории районного ОМВД возгорание на земле и осколки стекла. Во время тушения через ограду была брошена бутылка, предположительно, с горючей смесью.

Злоумышленник попытался бежать, но полицейским удалось его задержать. При попытке остановить подростка, тот начал угрожать им ножом, впоследствии ранив одного из правоохранителей. Полицейским пришлось применить табельное оружие.



В результате произошедшего злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, скончался на месте от полученных ранений.