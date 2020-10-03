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В Минприроды прокомментировали ситуацию с выброшенными на берег морскими животными

Светлана Головина
11:47 03.10.2020
В настоящее время проводится комплексный мониторинг по выявлению источника загрязнения.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков прокомментировал «Звезде» выброс мертвых животных на берег

«Сегодня, 3 октября, сотрудники МЧС по Камчатскому краю обследовали береговую черту Халактырского пляжа по всей его протяженности, а также сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" обследовали побережье по территории заповедника, после чего никаких данных, которые свидетельствуют об экологической катастрофе в регионе обнаружено не было», - рассказал он.

Кумарьков отметил, что в бухтах Большой и Малой Лагерных, где были выброшены водоросли обитателями морского дна, провели проверку специалисты Росприроднадзора и Росгидрометцентра.

По результатам работы, сотрудники ведомств сообщили, что случившееся является нормальным явлением после мощного шторма, который произошел за сутки до этого. Во время действия стихии штормовая волна достигала девяти метров, а ветер превышал 30-метров в секунду.

«На данный момент никаких данных о том, что на Камчатке случилась экологическая катастрофа, о которой жители говорили в Сети, нет», - заключил Кумарьков.

Согласно результатам проб воды, есть превышение по загрязнению в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

По поручению губернатора, была создана рабочая группа по мониторингу ситуации, в которую вошли сотрудники МЧС Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства и территориальный орган Росгидромета.

В настоящее время проводится дальнейшая работа по выявлению источника загрязнения. В начале следующей неделе в Министерстве ожидают результаты новых проб воды.

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