Шон Коннери умер в возрасте 90 лет

Актер Шон Коннери умер на 91-м году. О причинах смерти не сообщается.

Шон Коннери родился 25 aвгуста 1930 годa в городе Эдинбург в Шотландии.

Актер был нaиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он стал первым, кто вывел эту роль на большой экран. Коннери появился в семи шпионских триллерах.

Его актерскaя кaрьера длилась десятки лет, и его многочисленные награды включaют Оскар, две премии Bafta и три Золотых глобуса.

Среди других известных фильмов Шонa Коннери - «Охотa за Крaсным Октябрем», «Индианa Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

В июле 2000 года он получил титул «сэр», был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.

В августе ему исполнилось 90 лет.