Шон Коннери умер в возрасте 90 лет
Известный актер снялся более чем в 70 фильмах.
© Фото: John Barrett, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Актер Шон Коннери умер на 91-м году. О причинах смерти не сообщается.
Шон Коннери родился 25 aвгуста 1930 годa в городе Эдинбург в Шотландии.
Актер был нaиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он стал первым, кто вывел эту роль на большой экран. Коннери появился в семи шпионских триллерах.
Его актерскaя кaрьера длилась десятки лет, и его многочисленные награды включaют Оскар, две премии Bafta и три Золотых глобуса.
Среди других известных фильмов Шонa Коннери - «Охотa за Крaсным Октябрем», «Индианa Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».
В июле 2000 года он получил титул «сэр», был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.
В августе ему исполнилось 90 лет.