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Вакцину «Спутник V» получили первые испытатели старше 60 лет

Алексей Курильченко
01:48 31.10.2020
По словам медиков, нежелательных побочных реакций не обнаружено.
Вакцину «Спутник V» получили первые испытатели старше 60 лет
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr Xinhua Globallookpress

Первая группа добровольцев, состоящая из людей старше 60 лет, получила дозу вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам главного исследователя Центральной клинической больницы Никиты Ломакина, нежелательных побочных реакций не наблюдается.

«В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28. Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни предгриппозного фона» -сообщил исследователь в интервью изданию «Известия».

Ломакин отметил, что в ходе ранее проводимых тестов среди людей старше 60 лет у добровольцев было зафиксировано повышение температуры. Однако у пожилых испытуемых такой реакции замечено не было. Исследователь связал это с тем, что иммунная система у людей старше 60 лет немного подавлена, поэтому организм не так ярко реагирует на лечение.

Предварительные выводы медики могут сделать через 42 дня, сообщает Ломакин. Но формально исследование продлится 180 дней и закончится весной.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была создана специалистами Минобороны России совместно с центром имени Гамалеи и зарегистрирована в начале августа 2020 года. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

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