В МЧС назвали причину распространения пожара в челябинской поликлинике

Начальник ЦУСК главного управления МЧС РФ по Челябинской области Павел Екимов сообщил, что распространение пожара в челябинской поликлинике произошло из-за разгерметизации емкостей с кислородом.

«На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию больницы размерами 2 на 2 метра, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома», - приводит РИА Новости слова Екимова.

Мощный взрыв кислородной будки и пожар произошел в поликлинике городской больницы №2 города Челябинска. Все сотрудники и пациенты были эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС.

Как рассказал «Звезде» врач-реаниматолог Максим Архипов, в момент взрыва в медицинском учреждении пациенты и сотрудники находились в панике, ощущалась сильная встряска.