Заплутавшую лису покормили на заправке под Мурманском: видео
Зверь опасался приближаться к людям, но не убегал и принял предложенное угощение.
© Видео: severpost, Вконтакте © Фото: imagebroker.net, Globallookpress
В Мурманской области возле одной из заправок местные жители встретили одиноко бродящую лису. Животное тут же было решено покормить. Встречу с неожиданным «клиентом» АЗС засняли на камеру и выложили в Сеть.
На кадрах видно, как рыжий зверь, ярко выделяющийся на фоне заснеженного асфальта, с осторожностью наблюдает за людьми, протягивающими еду. Подходить к ним лиса остерегается, однако принимает угощение, подброшенное поближе к ее лапам, оставаясь на безопасном расстоянии от неравнодушных граждан.
Видео случайной встречи с хищницей было опубликовано в группе Вконтакте «СеверПост.ru Новости Мурманска и области».
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