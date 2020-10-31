Заплутавшую лису покормили на заправке под Мурманском: видео

В Мурманской области возле одной из заправок местные жители встретили одиноко бродящую лису. Животное тут же было решено покормить. Встречу с неожиданным «клиентом» АЗС засняли на камеру и выложили в Сеть.

На кадрах видно, как рыжий зверь, ярко выделяющийся на фоне заснеженного асфальта, с осторожностью наблюдает за людьми, протягивающими еду. Подходить к ним лиса остерегается, однако принимает угощение, подброшенное поближе к ее лапам, оставаясь на безопасном расстоянии от неравнодушных граждан.

Видео случайной встречи с хищницей было опубликовано в группе Вконтакте «СеверПост.ru Новости Мурманска и области».

Ранее в Ульяновске на городском мусорном предприятии в картонной коробке, находящейся на конвейерной ленте, нашли ежа-альбиноса.