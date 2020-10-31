Из-под завалов в Измире спасатели извлекли четырех живых людей

Спустя почти сутки после сильного землетрясения в Измире спасатели извлекли четырех живых человек из-под завалов.

Среди найденных людей оказались – две женщины, мужчина и ребенок. На месте события продолжают работать спасатели. Ожидается, что под завалами находятся еще несколько человек.

Ранее в пятницу произошло землетрясение на западе Турции. Эпицентр зафиксировали в море около города Сеферихисар провинции Измир. Сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков на близлежащих греческих островах в 6,9.

Число погибших на западе Турции выросло до 24, пострадавших - увеличилось до 804 человек.