Психолог рассказал, как побороть пост-травматический синдром после COVID-19

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал о пост-травматическом синдроме у людей, которые перенесли коронавирус, а также о том, как справиться с данной проблемой.

По его словам, у некоторых людей, перенесших вирус, происходит психологическая травма: они начинают бояться повторения стрессовых событий, повторного заражения.

«Есть определенный уровень тревожности у человека и когда он переходит в некую обостренную стадию, то человек начинает тревожно реагировать на совершенно обычные для нас для всех вещи», - приводит «360» слова эксперта.

Специалист рассказал, как избавиться от расстройства: для этого нужно наладить режим сна и питания, уделять больше времени отдыху, отказаться от вредных привычек, постараться минимизировать стрессы, освоить дыхательную гимнастику.

Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность последствиями коронавируса. По словам специалиста, речь идет о кашле и затруднении дыхания, поражении органов, утомляемости.