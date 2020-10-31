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«Поручения даны»: губернатор Челябинска оценил разрушения клиники после взрыва

Светлана Головина
Константин Худолеев
14:26 31.10.2020
Все мероприятия по восстановлению будут проведены в ближайшие дни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Разрушения в больнице Челябинска, где утром произошел взрыв кислородной будки, не значительные. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер.

«Сейчас нужно оперативно провести остекление, это уже происходит, и провести необходимый ремонт в помещениях больницы. Все поручения даны», - сказал глава региона.

Текслер отметил, что все мероприятия по восстановлению будут проведены в ближайшие дни.

Мощный взрыв и пожар произошел в поликлинике городской больницы №2 города Челябинска. Все сотрудники и пациенты были эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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