В стране и мире «Поручения даны»: губернатор Челябинска оценил разрушения клиники после взрыва Светлана Головина Константин Худолеев Все мероприятия по восстановлению будут проведены в ближайшие дни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ Разрушения в больнице Челябинска, где утром произошел взрыв кислородной будки, не значительные. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер. «Сейчас нужно оперативно провести остекление, это уже происходит, и провести необходимый ремонт в помещениях больницы. Все поручения даны», - сказал глава региона. Текслер отметил, что все мероприятия по восстановлению будут проведены в ближайшие дни. Мощный взрыв и пожар произошел в поликлинике городской больницы №2 города Челябинска. Все сотрудники и пациенты были эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС. На данный момент следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика