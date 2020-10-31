Невролог назвал продукты, вызывающие мигрень
По словам специалиста, головная боль может возникнуть, если человек давно не принимал пищу.
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Триггером приступа мигрени, которые есть у каждого человека, могут стать шоколад и вино. Об этом заявил врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев.
«Главные провокаторы - красные и игристые вина, а вот шоколад вызывает приступы реже, чем думали раньше », - акцентировал специалист.
По словам Куваева, мигрень также может возникнуть, если человек давно не принимал пищу.
Чтобы определить, какие факторы и продукты вызывают головную боль, рекомендуется вести дневник наблюдений, пишет сайт aif.ru.