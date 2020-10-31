«Объятия» редких леопардов попали на видео в Приморье

В Приморском крае в объектив фотоловушки впервые попали объятия редких дальневосточных леопардов.

На кадрах видно, как самка леопарда обнимает своего детеныша передними лапами, после чего начинает умывать его, вылизывая мордочку.

По словам сотрудников национального парка «Земля леопарда», подобное поведение характерно для животных, но никогда прежде не попадало на видео.