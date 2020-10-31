В России зафиксирован рекорд по числу новых пациентов COVID-19 за сутки
В 84 субъектах страны медики зафиксировали рекордные 18 283 новых случая коронавируса.
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За истекшие сутки в РФ зафиксировали новые случаи коронавируса. По информации оперативного штаба, за сутки появилось 18 283 инфицированных в 84 регионах России.
Из новых заболевших 22,3% не имели до регистрации клинических проявлений и переносили болезнь в бессимптомной форме.
Летальных случаев за сутки было зафиксировано 355. Полностью выздоровели и выписались 14 510 человек.