В стране и мире В России зафиксирован рекорд по числу новых пациентов COVID-19 за сутки Валентина Пескова В 84 субъектах страны медики зафиксировали рекордные 18 283 новых случая коронавируса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Боговид, РИА Новости За истекшие сутки в РФ зафиксировали новые случаи коронавируса. По информации оперативного штаба, за сутки появилось 18 283 инфицированных в 84 регионах России. Из новых заболевших 22,3% не имели до регистрации клинических проявлений и переносили болезнь в бессимптомной форме. Летальных случаев за сутки было зафиксировано 355. Полностью выздоровели и выписались 14 510 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика